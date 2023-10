MITU ÖÖPÄEVA PIIRIJÄRJEKORRAS! Venemaa piirivalve kiusab kodumaale naasvaid ukrainlasi

„Siin Eestis oli tõesti hea ja inimesed on väga toredad,“ ütleb Valentina Mariupolist. Ta aga igatseb oma kodukohta, mille venelased on okupeerinud. Igatseb nii tugevalt, et on valmis läbima pika ja pingelise Vene piirikontrolli ning seisma ööpäevi külma käes järjekorras. Põgenema koju läbi maa ja möödudes inimestest, kes tema riiki ründasid. „Saate ju ise aru, oma kodu on ikka kõige armsam,“ tõdeb ta kurvalt.