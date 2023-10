JUHTKIRI | Jalgpall elu kõverpeeglis: Venemaa sportlaste võõrustamine oleks vesi Putini veskile

„Oo sport, sa oled rahu!“ Pierre de Coubertini olümpiahüüatus on praegu, mil Ukrainas surevad iga päev lisaks sõduritele ka tsiviilisikud, eriti päevakohaseks kujunenud. Sõda ei ole rahu, kuigi Kremli isandad üritavad meile selgeks teha, et vahel on. Sõda on surm, häving ja meeletud piinad. Pole võimalik vett segada sõnadega, et sport pole sõda või sport pole poliitika.