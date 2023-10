KOLM RÜNNAKUT SAMAS KOHAS! Maitse suhu saanud hunt tungis lambalauta

Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel on hundid käinud kahe nädala jooksul kolm korda samas kohas lambaid murdmas. 3. oktoobri öösel kaevas hunt end koguni lauta sisse ning murdis neli lammast.

„Kokku on murtud 19 lammast ja seitse on kadunud sama koha pealt,“ selgitas piirkonna jahimees Mihkel Uudikas. Tema sõnul pole teada, kas tegu on ühe või mitme hundiga. Rajakaamera fikseeris ainult ühe.