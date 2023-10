FOTOD | Eesti ja Läti jõustruktuurid ostavad järgmise seitsme aasta jooksul 693 miljoni euro eest militaarsõidukeid

„Varasemalt on kaitseväge varustatud liitlaste kasutatud tehnikaga, kuid tulenevalt teravnenud julgeolekuolukorrast on need võimalused Euroopas ammendunud. Nüüd esimest korda ajaloo jooksul on meil võimalus tellida Eesti kaitseväele täpselt nende vajadustest lähtuvaid uusi sõidukeid,“ ütles RKIKi sõidukite, tehnika ja logistika kategooriajuht Erko Sepri .

Sepri rääkis, et tegemist on väga suurejoonelise ja mahuka projektiga, kus pöörati rõhku detailidele, et nii Eesti kui ka Läti saaksid militaar-ratassõidukite hankimiseks parimad võimalikud tingimused nii hinna kui ka tarnete osas. „Hange viidi läbi tihedas konkurentsis, kus osales ligikaudu kümme pakkujat, kellest võitjateks kuulutasime kolm. Kuni viis tonni kaaluvaid sõidukeid hakkab tarnima Veho AS ning üle viie tonni kaaluvate sõidukite kategoorias valiti võitjateks Volvo Eesti AS ja Scania Eesti AS.“