„Summa ei ole väike!“ Ministeerium küsib kümnetelt spordiklubidelt tagasi laste huvitegevuse koroonatoetust

„Esimest korda kuulen! Minuni ei ole seda infot üldse jõudnud,“ ütleb MTÜ Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva. Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase käskkirja järgi tuleb jalgpalliklubil tasuda 60 päeva jooksul riigile 13 550 eurot. See on raha, mille ministeeriumil eraldas klubile 2021. aastal, et leevendada koroonaviirusest tekkinud kriisi haridus- ja noortevaldkonnas. Toetus küsitakse täies ulatuses tagasi, sest klubi aruandlus on puudulik, ehkki seda on korduvalt meelde tuletatud.