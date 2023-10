MUST KOBRA VÕI FOXTROT? Rootsi jõuke moodustavad eelkõige immigrandid, ent ka vangid ja motomehed

Jõugusõjad on kasvamas Rootsis üha suuremaks probleemiks. Kuritegelikud võrgustikud on end ühiskonda sisse söönud ning arvatakse, et nendega on seotud umbes 30 000 inimest, kui mitte rohkem. Millised on aga Rootsi olulisemad jõugud? Kas nendeks on immigrantide loodud Must Kobra või Foxtrot? Või hoopis USA juurtega motojõugud või vanglates moodustunud rootslaste kambad?