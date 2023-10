KÄRBIME LASTE ARVELT? Lasterikaste perede huvihariduse toetusele tõmmatakse kriips peale

Liit on laste huvitegevuse toetust vahendanud peredele 2004. aastast. Riigieelarveline toetus on mõeldud leibkondadele, kus kasvab neli või enam last. Huviharidus hoiab laste vaimset tervist tasakaalus, võimaldab kitsikuses elavatel lastel kogeda eduelamust ning hoiab noored eemal tänavatel ja kaubanduskeskustes jõlkumisest.