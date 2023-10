EBASEADUSLIK RÄNNE SUURENEB: politsei tugevdas kontrolli sadamates ja bussitranspordis

Piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul on Läti riik Valgevene tegevuse tõttu viimase kolme aasta suurima rändesurve all. „Meie lõunanaabrite piirivalvurid töötavad ööpäevaringselt ja suurte jõududega, kuid ebaseaduslike piiriületuste arvu suur tõus Lätis mõjutab paratamatult ka lähiriike. Viimastel nädalatel oleme piiri lähedal ja siseriigis tuvastanud mitu välismaalaste gruppi, kes tulid Euroopa Liitu ebaseaduslikult ning kasutavad ära vaba liikumist, et Eesti kaudu põhjanaabrite suunas lahkuda. Seetõttu tugevdasime oma kohaolu piiri lähedal, trassidel ja sadamates, arvestades välismaalaste võimalikke liikumisteid,“ selgitas Kommusaar.

„Meie lähiriikide vastu suunatud aktiivne ränderünne kestab endiselt ja Eesti annab oma panuse ka selle eesliinil. Juba teist nädalat on Eesti politseinikud ESTPOL8 meeskonnaga abiks Läti-Valgevene piiril ning nende tööpäevad on tihedad. Täna saadame Lätti ka uue ESTPOLi vahetuse ning suhtleme pidevalt partneritega, et meie ohupilt oleks võimalikult täpne ja oskaksime nii Eestis tegevusi planeerida kui ka abi pakkuda,“ ütles Kommusaar.

Ebaseadusliku rände tõkestamisel on tähtis roll kõigil elanikel. „PPAl on väga hea koostöö piiriäärsete elanikega, kuid julgustame ebaseadusliku rände suhtes tähelepanelik olema ka piirist kaugemal. Kui näiteks transpordi, majutuse või muu teenuse pakkujal tekib kahtlus, et tema ees seisev reisija pole Euroopasse jõudnud seaduslikult, siis tasub sellest alati politseile teada anda. Näiteks tasub tähelepanelik olla taksojuhtidel, keda kutsutakse piiri lähedale inimestele järgi,“ rääkis piirivalve juht.