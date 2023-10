Jüri Ratas: ära hädalda, Kaja!

„Ära hädalda, Kaja! Eilne Vikerraadio „Stuudios on peaminister“ oli taas ilmekaks näiteks Kaja Kallase käitumisest, kus „süüdi on kõik teised“ ning pahanduse tegija ei suuda tunnistada oma vigu ei endale ega teistele. Küll ta kakleb president Karisega, õpetab ajakirjanikke küsimusi esitama, süüdistab opositsiooni oma vigades ning lahmib, et kõigis maailma pattudes on Jüri Ratas süüdi. Eile lisandus veel Kersti Kaljulaid, kes sai oma noosi kätte, sest lisaks „ajakirjanike kiuslikele küsimustele” tuleks Kaja arvates näha süüd ka Kersti Kaljulaidi käitumises. Jääb ainult oodata, kas järgmises saates saavad sugemist tunda ka president Ilves ja Rüütel,“ iroonitseb Ratas sotsiaalmeedias.

„Lihtsalt kui on ühed moraalsed nõudmised ühele, siis võiksid olla ka teistele. Hea näide on, kuidas Kersti Kaljulaidi asja ja mind käsitletakse. Need on täiesti erinevad (käsitlused). Kui Kaljulaid ühines Alexela nõukoguga, kuigi terve aasta oli ajakirjanduses kirjutatud, kuidas Alexela ostab Venemaalt, impordib kütuseid, siis ometi ta selle nõukoguga ühines. Ja tegelikult ka peale seda, kui väga põhjalik artikkel juuni keskel (Eesti Päevalehes) avaldati, siis sellest mingit kisa ei tulnud, et president on osalev otsustusorganites äriühingus, mis ajakirjanduse väitel impordib Venemaalt kütust ja aitab Venemaa sõjamasinat,“ rääksi Kallas teisipäeval Vikerraadios.