Prokuratuur esitas lastehaigla endisele töötajale kahtlustuse kelmuses

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud kahtlustuse kelmuses ja grupiviisilises kelmuses kokku kolmele inimesele, ütles abiprokurör Piia Enno ERR -ile.

„Kahtlustus on esitatud lastehaigla endisele toitlustusteenistuse juhatajale ja kahele teisele isikule, kellega lastehaigla väidetavalt fiktiivsed töölepingud sõlmis. Hetkel ma rohkem täpsustada ei saa, kuna eeluurimine on alles värske,“ sõnas Enno.

Eesti Ekspress kirjutas tänavu maikuus, kuidas Tallinna Lastehaigla viimatisel jõulupeol viibis haigla töötaja, keda keegi ei olnud varem näinud ning kellel puudus haigla läbipääsukaart. Ametlikult oli tegu köögi abitöölisega, kes oli seal tööl olnud ligi aasta. Haigla toitlustusteenistuse toonase juhi Gert Reisneri sõnul ei teadnud kolleegid kõnealust töötajat seepärast, et ta töötas koroonaviiruse leviku tõttu distantsilt. Haigla kahtlustab, et Reisner sõlmis töölepinguid lähitutvusringkonna inimestega, vormistades nad köögi abitöölisteks. Seega paneb lastehaigla Reisnerile süüks fiktiivse töölepingu sõlmimist ja seetõttu nii majandusliku kahju kui mainekahju tekitamist.

Reisner on öelnud, et tema vallandamise aluseks olnud tööleping ei olnud fiktiivne ning tema esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs ütles ERR-ile, et Reisner talle ette heidetud tegudes end süüdi ei tunnista.