Prokuratuur uurib ravimikelmust

„Menetlus on alustatud selle aasta märtsis ning kellelegi pole veel kahtlustust esitatud. Hetkel on käimas aktiivne kohtueelne menetlus, mille käigus kogutakse ja tutvutakse erinevate tõenditega,” selgitas prokuratuuri pressiesindaja Kristiina Kivari.

„Tervisekassa on hinnanud rahalise kahju suuruseks 105 377 eurot. Oleme esitanud Punase Apteegi vastu kuriteokaebuse ning asi on kriminaalmenetluses,“ on Delfile varasemalt öelnud Tervisekassa esindaja Vivika Tamra. Ravimiamet on tänavu tunnistanud Punase Apteegi tegevusloa korduvate rikkumiste ja kelmusekahtluse eest kehtetuks