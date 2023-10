Veneetsia lähedal paiskus buss viaduktilt alla, hukkus 21 inimest

Buss sõitis läbi tõkkepuu ja paiskus kümmekond meetrit alla raudteele Itaalia mandriosas Mestre linnaosas, vahendas BBC News. Ajalehe Corriere del Veneto andmeil on hukkunuid 21 ning vigastada sai 18 inimest. Hukkunute seas on kaks väikest last ja teismeline.