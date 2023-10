INIMESED KARJUSID, KUID AIDATA ENAM EI SAANUD… Veneetsia lähedal paiskus buss viaduktilt alla, hukkus 21 inimest

Ajalehe Corriere del Veneto andmeil oli hukkunute seas kaks väikest last ja üks teismeline tütarlaps. Üks hukkunutest olnud alles imikueas. Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro kommenteeris, et juhtunud on tohutu tragöödia: „Apokalüptiline olukord, pole lihtsalt sõnu.“

Õnnetuse põhjus pole veel teada. Corriere del Veneto sõnul on esmane teooria, et bussijuhti võis tabada mõni terviserike. Kuid paljud kohalikud süüdistavad ka ajale jalgu jäänud ehitusstandardeid – mitte ainult Veneetsia ümber, vaid kogu riigis. Itaalia liiklusõnnetuste ohvreid esindava ühenduse juht Domenico Musicco leiab agentuuriga AFP rääkides, et riik investeerib teede parandusse liiga vähe ning Mestre-Veneetsia viaduktil toimunu oli tragöödia, mis hüüdis tulles. 30 protsenti liiklusõnnetustest toimub tema sõnul just kehvade teede tõttu. Bussifirma esindaja kinnitas, et sõiduvahend oli puhta uus, alles eelmisel aastal kasutusse võetud ning mingeid tehnilisi rikkeid sellel olla ei saanud.

ÕUDUS: Hukkus 21 inimest, nende seas on ka lapsi. Kohalikud peavad võimalikuks bussijuhi terviseriket, ent süüdistavad ka teede kehva seisukorda. Foto : Manuel Silvestri/Reuters/Scanpix

19 ohvrit suri silmapilkselt, kaks teel haiglasse. Kohapeale sõitis vähemalt 40 kiirabiautot. Itaalia meedia teatel lahvatas buss pärast avariid põlema. Elektribussi aku süttis, mis tegi niigi keerulised päästetööd veelgi raskemaks.

Kaks venda jäi vanematest ilma

Bussi pardal olid Veneetsiat külastanud turistid, kelle järgmine sihtkoht oli üks linna lähedal asuv matkaplats. Pardal oli itaallasi, rühm Ukraina rahvusest inimesi, tuletõrjujad leidsid bussi rusudest ka Saksamaa passe. Kokku oli bussis 39 reisijat. Päev hiljem oli teada, et hukkunute seas oli vähemalt viis ukrainlast ja kaks sakslast. Surnud on ka itaallasest bussijuht. Kaks sakslastest venda, 7- ja 13aastane, jäid ilma oma vanematest. Itaalia võimud hoolitsevad selle eest, et poisid saaksid leinas ja šokis lisaks haiglaravile – mõlemal lapsel on luumurrud – ka emotsionaalset tuge, kirjutab BBC. Vigastatute seas on ka Hispaania, Horvaatia ning Austria kodanikke. AFP kirjutab, et hukkunute ja kannatanute lähedased on hakanud Itaaliasse saabuma.

PÄEV HILJEM: Plastmasslilled kohas, kus buss teelt välja sõitis. Foto : AP/Scanpix