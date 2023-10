Lääne maakonnas hukkus liiklusõnnetuses autojuht

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel ning täiendava info edastab politsei esimesel võimalusel.

Sündmuskohal on tee liiklusele on suletud. Ümbersõit Haapsalust tulijatele on korraldatud Risti kaudu ja Haapsalusse sõitjatelt Turba kaudu.