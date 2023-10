SÕJAKOKKUVÕTE | Putini mitteüllatav plaan

Presidendivalimiste mitteametliku kampaania algus on kavandatud novembrisse ja see langeb kokku rahvusvahelise näituse „Venemaa“ avamisega, ütlesid allikad. Ühe võimaliku stsenaariumi kohaselt võib Putin just näituse avamisel avalikult oma taaskandidatuurist teada anda. Ajalehe allikate sõnul näeb kampaania ideoloogiline raamistik välja järgmine: Venemaa on omaette tsivilisatsioon, perekond, kellele on olulised traditsioonilised väärtused ning et teda rünnatakse väljaspoolt.