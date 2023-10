VALUVAIGISTID SISSE JA MINEK! 74aastane treener Jaan lubab tantsida, kuni jalad kannavad

„Peab tulema kodust välja. Mul on kaks valuvaigistit sees,“ avaldab tantsuõpetaja Jaan Kotter, kes hakkab päevakeskuses järjest juhendama kahte gruppi. Retseptiravimeid peab ta võtma seoses hiljutise seljaoperatsiooniga. Tantsuhimu on aga nii suur, et koju ta jääda ei saa ega taha.