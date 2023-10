MEELEMÜRGID LEVIVAD: linnapildis on aina enam narkomaane, üledoosid purustavad rekordeid

Lisaks nn üle tõmmanud sõltlaste kasvavale arvule tänavatel on raketina taevasse lennanud ka üledooside arv. TAI teataski septembri lõpus, et kui 2022. aastal registreeriti 80 üledoosisurma (mis oli niigi hüpe), siis tänavuse kaheksa kuu jooksul on hinge heitnud 84 narkotarvitajat. Täpselt veerand surnutest (21) olid seejuures naised.