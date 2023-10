MIDA TÄNA SÜÜA? Kaks korda rohkem kui konkreetse toidu maitsest sõltub see hinnast

„Samal ajal, kui inimeste hinnatundlikkus on laes, hakkas kerkima sealiha hind, mis on endiselt 20 aasta kõige kõrgemal tasemel ja jätkab tõusu. Kõik viljad ei ole kaugeltki salves ning sestap me ei tea, milline on saagikus olnud ja millised on maailmaturu hinnad. Aga teravilja hinnast algab tegelikult kogu toidu tootmine. Ka energiahinnad on võrreldes kriisieelse ajaga jätkuvalt kaks korda kõrgemad,“ tõdeb Potisepp, et inflatsioon on Eestis olnud niivõrd kõrge, et tarbijate kindlustunne on äärmiselt madal.