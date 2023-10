JUHTKIRI | Nursipalu Kaval-Antsud: mida tegi vald rahaga, mis oli mõeldud Nursipalu rahva kahjude ja kannatuste leevendamiseks?

Paistab, et kära Nursipalu harjutusvälja ümber on meie ellu tulnud selleks, et jääda. Ehkki sõjavägi tegutses sealmail juba nõukogude ajal, puhkes suurem lärm koos harjutusvälja laiendamise plaanidega. Valitsuse kommunikatsioon selles valdkonnas osutus nii halvaks, et levima hakkasid kõige pöörasemad kuulujutud: nüüd pommitatakse kõik segi, kusjuures nii põhjalikult, et isegi põhjavesi saab rikutud. Elanikud aetakse kodudest välja nagu pärast Molotov – Ribbentropi lepingu jõustumist baaside rajamise käigus. Ja nii edasi.