Tartu otsib jõulukuuske

Eeskätt ootab linnavalitsus pakkumisi neilt maaomanikelt, kellel on plaanis suur kuusepuu lähiajal mingil põhjusel maha võtta. Tartu raeplatsile sobiv jõulupuu peaks olema kasvukohal vähemalt 15 meetri kõrgune. Oluline on seegi, et kuusele pääseks ligi suuremõõtmelise tehnikaga. Kuuski võib pakkuda kuni 100 kilomeetri raadiuses Tartu linnast.



Jõulukuuse pakkujatel palutakse sellest teada anda hiljemalt 22. oktoobriks Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale [email protected]. Kindlasti tuleks pakkumisele lisada foto.