SIRJE POTISEPP | Liigume sinnapoole, et varsti ei saa Eesti inimesed endale kodumaist toitu enam lubada

Eesti toiduturul on väga suur konkurents: lisaks imporditud toodangule võistlevad meie tootjad ka omavahel, sest meie sektoris tegutseb üle 900 ettevõtte. Tarbijale on see justkui hea uudis, kuna konkurentsist tulenevalt tegelevad tööstused pidevalt tootearendusega ning sektorisisene konkurents peegeldub laiemas sortimendis. Kuid sellega tarbijavõit ka lõppeb ning algab lõputute „agade“ jada.