SUHU VÕI PRÜGIKASTI: kuhu läheb käest pudenenud toit? „Selle asemel, et lapse tolmune pulgakomm ära pesta, viskas ema selle minema!“

Kas maha kukkunud toit tuleks üles korjata ja suhu pista? Või peaks järgima reeglit, et kui see puudutab maad üle viie sekundi – või kolme või kümne, uskumused on erinevad –, siis viska minema? „Vanemad õpetasid, et kodus maha kukkunud leivale tuleb suud anda. Kuid bussijaama peldiku põrandalt ei korjaks ma üles ka kõige kallimat gurmeehõrgutist,“ arutleb Meelis.