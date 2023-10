Moeekspert Urmas Väljaots arutleb: kas nutikell sobib iga riietuse juurde?

Tänapäeval on nutikellade valikus juba mitmeid mudeleid, mis lisaks oma tehnoloogilistele omadustele mõjuvad ka stiilse aksessuaarina. Huawei on äsja toonud turule uue Watch GT 4 nutikella, mis pakub nutikella funktsionaalsust, olles samal ajal klassikalise käekella välimusega.

„Huawei Watch GT 4 nutikellal on kolm väiksemat ja kolm suuremat versiooni, mis on kõik erineva rihmaga. Suurema mudeli puhul saab valida rohelise, musta ja titaanist rihmade vahel ning väiksema mudeli puhul valgest nahast, kuldse ja hõbedase roostevaba vahel,“ tutvustab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. See annab võimaluse sobitada kella igale sündmusele – ka kõige pidulikuma riietuse juurde.

„Eelmise Watch GT põlvkonna ümmargune disain on 46mm mudeli puhul arenenud kaheksanurkseks, mis annab kellale modernse ja elegantse välimuse. 41mm mudel on ümmargune, kuldne ning ka selle välimuses on kasutatud geomeetrilisi elemente, et luua uus, kuid samas väga klassikaline kell,“ kirjeldab tehnoloogiaekspert.