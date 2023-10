Stress tapab ja närvid on püsti? Kuidas taastada vaimne tasakaal?

Milline on stressi mõju tervisele?

Pikaajalise stressi kahjulik mõju avaldub meie kehas mitmekesisel moel. Ennekõike tekivad kesknärvisüsteemi ja hormonaalse tasakaalu häired, mis omakorda võivad soodustada mitmete haiguste tekkimist või süvenemist.

Juba ammusest ajast on teada, et pikaajaline stress häirib närvisüsteemi ladusat toimimist ning viib niinimetatud kroonilise väsimussündroomi väljakujunemiseni. See on haigusseisund, mille puhul inimene tunneb end pidevalt nõrgana, haigestub sageli ja väsib kiiresti.

On ka selge, et stress soodustab südamehaiguste, sealhulgas kõrgvererõhu tekkimist ja mitmete autoimmuunhaiguste süvenemist. Närvipinge ja stress võivad halvasti mõjuda ka seedesüsteemile – võivad tekkida ja süveneda kõhukinnisus, refluks või soole ärritussündroom.

Uuringutega on ka kindlaks tehtud, et kestev stress pärsib ka immuunsüsteemi tööd ning vähendab nende rakkude arvu, mis aitavad võidelda haigustekitajatega.

Kuidas stressi vastu võidelda?

Selleks, et stressi maandada ja vaimne tasakaal säilitada, tuleb tegutseda kahes suunas. Esiteks, tuleks teha kõik endast olenev, et närvipingeid maha võtta ja stressi kahjulikku mõju vähendada. Teiseks on vaja oma närvisüsteemi tugevdada ja tema talitlust toetada.