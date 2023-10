VIDEO | Komisjon: rahvusooper Estonial on juurdeehitust vaja, aga nõutud mahus ei ole see võimalik

Rahvusooperi Estonia hoone tulevikukontseptsiooni väljatöötamiseks kokku kutsutud komisjon on oma töö lõpetanud. Ühiskomisjon jõudis seisukohale, et Rahvusooper Estonia ruumiprobleem väärib lahendust.

Komisjoni kuulusid Tallinna linna ja rahvusooperi Estonia esindajad, kelle seas valdkonna tunnustatud eksperdid. Komisjoni esimees, Tallinna strateegiadirektor Raido Roop märkis, et edasine protsess vajab läbimõeldud lahenduste leidmist. „Arvestama peab, et praeguses asukohas juurdeehituse tegemist takistavad keskkonnakaitselised ja muinsuskaitse piirangud. Rahvusooperi hoone on riikliku kaitse all olev ehitismälestis ning sellega piirneb looduskaitsealune park. Riigikogu otsuse sõnastus, mis nägi ette rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitust, eeldab piirangute ülevaatamist ning olulisel määral nende muutmist või leevendamist,“ selgitas Roop.