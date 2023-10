SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožini testament

Netiavarustes levib dokument, mis väidetavalt on augustis teise ilma läinud Wagneri ninamehe Jevgeni Prigožini testament. Juhul, kui see peaks olema ehtne, pärib lõviosa isa varadest poeg Pavel Prigožin. Sealhulgas ka Wagneri rühmituse enda. Sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et ta jageleb nüüd Vene rahvuskaardi Rosgvardiaga, et palgasõdurid uuesti Ukrainasse saata. Lisaks eraarmeele pärib 25aastane Pavel ka kolmekorruselise häärberi Peterburis ja isa toitlustusäri ning umbes 116 miljoni euro suuruse varanduse. Märtsis teatas USA rahandusministeerium, et Pavelil on Peterburis kontroll mitmete ettevõtete üle ja ta on ka luksuskinnisvara omanik. Paljud riigid on tema suhtes kehtestanud sanktsioonid. Ka tema ema Ljubov ja õde Polina on mitmetes Papa-Prigožini ärides juba ammu tegevad. Pavelil on ka noorem õde Veronika. Koos Polinaga on õeksed suured ratsaspordihuvilised. The Independent kirjutab, et juhul kui Paveliga peaks midagi juhtuma, saavad varanduse pärijaks tema ema, õed ning nähtavasti (vähemalt dokumendi järgi) on Pavelil ka poeg, kes on samuti üks pärijatest. Seni aga nõuab testament, et poeg peab oma varasid kasutama ka pereliikmete eest hoolitsemiseks.