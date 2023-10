HOOLDEKODUDE ASJATUNDJA: miks me räägime nii vähe eakate koduhooldusest?

Tänavu 1. juulist jõustunud hooldereform on toonud valdkonda mitmeid olulisi muudatusi, mis parandavad nii hooldusteenuse kättesaadavust kui ka kvaliteeti. Lisaks sellele, et riik panustab eakatekodu kohatasu maksmisesse ehk et inimese omaosalus väheneb oluliselt, on reformi teine kandev idee, millest hetkel väga ei räägita: hooldusteenused peaksid järjest enam kättesaadavaks muutuma ka inimese enda kodus. Mida see sisuliselt tähendab?