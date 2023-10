JUHTKIRI | Ukraina-väsimus väga ohtlik asi, osa Moskva hübriidsõjast

Täiemahuline sõda kestab juba teist aastat. See väljendub väga erineval moel, alates droonirünnakutest tsiviilelanike kodudele kuni hübriid-kübersõjani, mis lokkab ka Eestis. Lisaks diplomaatiline heitlus jätkusuutlike ressursside pärast, et Taaveti võitlust Koljatiga edasi pidada.

Ent paljuhoiatatud sõjaväsimus on osutunud populistlikele poliitikutele käbedaks sõjaratsuks. Nii näiteks võitis äsja Slovakkia valimistel vasakpopulistide erakond, kes on oma väljaütlemistes lubanud lõpetada igasuguse Ukraina toetamise. Valimiseelses Poolas üritatakse samuti Ukraina odava vilja needmisega hääli püüda. USAs on endise presidendi Donald Trumpi pooldajad leidnud, et Ukraina aitamise arvelt võiks hoopis Mehhiko piirile tara ehitada. Ka meil Eestis on EKRE esimees Martin Helme juba jaanuaris öelnud, et Ukraina toetamisel on piir ees.

Just meie iseseisvuspäevale sattunud Venemaa täieulatusliku agressiooni algul poolteist aastat tagasi tundis nii mõnigi eestimaalane, et võtaks relva kätte ja annaks oma panuse. Enamik meist küll tegi selle annetuste kujul, abistades põgenikke või mõnel muul moel. Kriggul ja kevadel esimese eestlasena hukkunud Ivo Jurak kuulusid Ukraina rahvusvahelise leegioni ridadesse.

Paraku on nende annetus hinnalisim – oma elu selle nimel, et agressorit peatada. Oleks hea, kui elaksime maailmas, kus igaüks saab anda oma panuse mistahes ülla eesmärgi nimel verd valamata. Paraku on meie idanaaber otsustanud teisiti. Sõda käib tegelikult juba aastast 2014 ja pole mingit lootust, et see niisama rahulikult laheneks – pärast jõukogumist ründaks Venemaa tõenäoliselt uuesti.