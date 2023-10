Tallinnas saab liinil nr 16 sõita vesinikubussiga

Vesinikubuss sõidab 3. oktoobril linnaliinil nr 16 tavapärasel marsruudil ning tavapärase graafiku alusel. Testsõidu eesmärk on tutvustada linlastele võimalikke uusi tulevikulahendusi linnatranspordis, näha kuidas vesinikubuss meie ilmaoludes toimib ja anda Tallinna bussijuhtidele vesinikubussi juhtimise kogemus. Vesinikubussiga sõitmine on kõigile tasuta.

Eesti Vesinikutehnoloogia Ühingu tegevdirektori Ain Laidoja sõnul aitab vesinikubussi ja rohelise vesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis linnade kliimaeesmärke saavutada. Vesinikutehnoloogia eeliseid muude elektribusside ees on kiirem tankimine ja pikem sõiduulatus. Võttes arvesse ka talviseid olusid Eestis, on vesinikubussi kütusekuluks varuga ca 9 kg/100km.

Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatuse liikme Kaido Padari sõnul on selliste uue põlvkonna busside ilmumist liiklusse oodata 5-7 aasta pärast, kui praegused gaasibussid on oma ressursi ammendanud. „TLT busside keskmine eluiga on üldiselt 11 aastat, nii et meil tulevad vesinikubussid kõneks järgmises tsüklis, kui praegused veel uuemapoolsed gaasibussid hakkavad oma eluiga lõpetama. Seda silmas pidades ongi oluline juba praegu Tallinnas vesinikubussiga sõitmist proovida. Et kõik TLT eri osakonnad saaksid selle üle vaadata ja isikliku kogemuse, kuidas see buss linnaliikluses käitub,“ lausus Padar.