Suri arhitekt ja maalikunstnik Raul Paabo

Paabo töötas arhitektina Kalifornia ja Washingtoni osariikides ja 1970. aastatel alustas aktiivsemat tegevust ka maalikunstnikuna. Pärast aktiivse tegevuse lõpetamist arhitektina 1988. aastal pühendus maalikunstile ning töötamisele kunstigaleriides ja -institutsioonides. Paabo on osalenud näitustel Kalifornia, Oregoni, Washingtoni ja New Yorgi osariikides ning Vancouveris Kanadas. Ta on pälvinud mitmeid auhindu ning teda on esindanud mitmed galeriid Kalifornias. Paabo oli ka pühendunud Lääneranniku Eesti Päevade raames toimunud kunstinäituste korraldaja aastatel 1965, 1975 ja 1985 ning oli pikaaegne Santa Rosa kunstnike gildi juhatuse liige. Raul Paabo oli Eesti Kunstnike Liidu liige alates 2006. aastast.