Politsei reageeris suurte jõududega: Haapsalus ähvardab joobes mees korteris relva ja pommiga. Piirkonnas liikumist tuleb vältida!

Politsei reageeris täna kella 11.10 ajal suurte jõududega teatele, et Haapsalus Kastani tänaval on korteris agressiivne ja joobes mees, kellel on relv ja lõhkekeha. Politsei palub vältida liikumist antud piirkonnas ning majaelanikel jääda oma korteritesse ja lukustada uks.