LAGUNEVAD JA OHTLIKUD! Eesti ühes rikkamas linnaosas napib raha mänguväljakute parandamiseks

„Eelarve on praktiliselt otsas,“ teatas Tallinna kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm kirjas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhile Jaan Tarmakule. Haukanõmme sõnul on kesklinnal mänguväljakute hoolduse eelarvest alles vaid 5240 eurot, kuid veel vajavad mitmete mänguväljakute atraktsioonid spetsiifilisi varuosasid, mida pole võimalik asendada analoogidega. Lisaks on üldine elukalliduse tõus tõstnud hooldustööde hinda.