AEGA ON! AGA ELUSID?! Laps hukkus ohtlikus bussipeatuses, mille ümberehitus lükkub rahapuuduse tõttu edasi

Lehola bussipeatus Nahkjala külas asub maantee ääres – suurim lubatud sõidukiirus on seal 90 km/h. Õnnetusest šokeeritud kohalikud rääkisid Õhtulehele, et tee ületamine Lehola peatuses on äärmiselt ohtlik ning omavahel arutatakse juba aastaid, miks ometi pole seal madalam kiiruspiirang. Bussipeatuse juures puudub ka ülekäigurada. Kas see muutub pärast traagilist õnnetust?