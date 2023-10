FOTOD | Nursipalu harjutusväljal möllanud augustitormi tõttu tuleb kolmandikul kahjustatud alast teha lageraiet

Umbes pool sellest alast, kus tormituul puid maha murdis, jääb planeeritavasse nn puhvertsooni, mis on kavas harjutusvälja laiendamisel luua välispiiri ja laskeväljade vahele.

Planeeritav laiendusala asub kaitseministeeriumi valitsemisala maadel, kus metsamajandajaks on riigimetsa majandamise keskus (RMK). Kahjude hindamine veel käib, kuid paralleelselt kavandab RMK tormikahjude koristustöid, et ennetada kahjurite, eelkõige üraskirüüste levikut ning kasutada ära tormis murdunud puitu, enne kui see rikneb ega kõlba enam ehitusmaterjaliks või paberi valmistamiseks.