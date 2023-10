JAHIMEES NÄITAB VALGUST: kust tulevad hundid ja kuhu kaovad põdrad?

„Rajakaamerast ma näen selgelt, kuidas asjad käivad. Kõigepealt tuleb söödakohale põdralehm kahe vasikaga, mõne aja möödudes juba ühe vasikaga. Järgmiseks emane üksi ja siis käivad hundid ja karud. Selge järeldus on, et mitte jahimehed ei vähenda siin põtru, vaid suurkiskjad,“ on Võnnu valla jahimees Janno Simm veendunud.