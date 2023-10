„SEE OLI JUBE!“ Keeristorm jättis maja talvehakul katuseta, memm pääses napilt pihta saamisest

„Hakkasid murduma õunapuud, kasvuhoone hakkas veerema minu maja poole,“ kirjeldab Põlvamaa Suurküla elanik Merle Kivi, kuidas möödunud pühapäeval jõudsid tema kodukülla purustava jõuga tuuleiilid. Õues lilli kastnud Kivi oli parajasti tuppa minemas, kui märkas, et oli telefoni jätnud õue laua peale. Kui ta aeda tagasi sammus, hakkas lahinal sadama. Seetõttu liikus Kivi räästa alt, et maja nurga tagant telefon haarata. Sel hetkel ta nägigi, et naabermaja poolt läheneb miskit, mis meenutab keeristormi.