SIIRI LAIDLA MUUSIKASAADETEST | Kõrvale on valus kuulata, et noored tihtipeale ei laula, vaid karjuvad. Ja ka kohtunikud on nagu vanalt plaadilt, ikka samad

Huvitaval kombel on mitu tuntud muusikategelast ja loodusmeest maininud, et parim muusika on vaikus. Vaikuse helide sametine võrgustik. Et parimad hetked koos muusikaga on tegelikult vaikuse hetked. Ju nende kuulmekiled on muusikast nii läbi ilmunud, et vaikus tundub pääsemisena. Muusikateoste kandvaim hetk on paus.