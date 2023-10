KEHADÜSMORFIA RÄSIB KA NOORI MEHI! Psühholoog: mõni mõtleb suure osa ärkvelolekuajast oma keha, treenimise ja söömise või näljutamise peale

Psühholoog Mihhail Beljajevi sõnul hakati kehadüsmorfiast rääkima juba 1891. aastal, kui itaalia psühhiaater Enrico Morselli tõi esile keha düsmorfofoobia. „See tähendab, et inimesel tekivad oma keha suhtes kinnismõtted ja ta ei tunne, et see oleks ilus, vaid et on inetu. Inimesel on pidevad mõtted, mis on seotud kehaga. Seda tahetakse aina muuta ja kui muudetakse, siis ikka ei olda rahul. Tekib vastikus oma keha suhtes,“ selgitab psühholoog.