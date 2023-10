Lõvilakk – seen, mis aitab sul paremini mõelda ja keskenduda.

Foto : Shroomwell

Parem mälu

Uuringud on näidanud, et Lion’s Mane’i ehk lõvilaka seene ekstrakt võib toetada kognitiivseid funktsioone, sealhulgas mälu, keskendumist ja vaimset selgust. Teadlased omistavad need mõjud selle võimele stimuleerida närvikasvufaktori (NGF ehk Nerve Growth Factor) tootmist ajus.

Lõvilakas leidub substantse ehk aineid, mis aitavad ehitada närvilõpmeid ja ajusünapse. Ehk siis tähendab see, et lõvilaka tarbimine peatab aju degeneratsiooni, mis meil paratamatult vanadusega kaasneb DNA kahjustuste, elustiili- ja vananemisprotsesside ning muude põhjuste tõttu. Lisaks toetab ta paremini meie mälu ja kiiremat mõtlemist.

„Lion’s Mane’i puhul on kõige tähtsam omadus see, et ta kasvatab ajuretseptoreid. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et ajutegevus on oluliselt parem, inimene oma otsustes kiirem, mõttetegevus selgem. Elu on lihtsam,“ kirjeldab Silver Lion’s Mane’i mõju.

Lion’s Mane´i e. lõvilakk seentel on leitud ka antidepressantne toime. Kuigi mehhanismide täielikuks mõistmiseks on vaja rohkem uurida, näitavad varased uuringud, et Lõvilakk võib aidata kaasa meeleolu ja vaimse heaolu paranemisele.

Biohäkkeri häkid