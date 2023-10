„Urmas on hunt lambanahas.“ Kirvemõrtsukast krimikirjaniku kõrge kukkumine

Õhtuleht vestles mitme Valga- ja Viljandimaa elanikuga, kes on aastate jooksul ühel või teisel moel Tilgaga kokku puutunud. Ehkki nad ei soovi oma nime all rääkida, maalivad nad temast selge pildi. Ilmneb, et Tilga võib küll olla eksvang ja vahel napsuga liialdada, ent viimased aastad oli ta paljude jaoks abivalmis naaber, sõbralik kolleeg ja viisakas klient.