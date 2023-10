JÕUGUSÕJA SÜÜTUD OHVRID | Rootsis elav Evelyn Höglund: minu õpilase 23aastane poeg lasti oma kodumajas maha. Kogemata

Kriminaalide vägivaldne omavaheline arveteõiendamine Rootsis on ületanud nii poliitikute kui üldsuse taluvuse piirid. Ainuüksi septembris on 15 päeva jooksul organiseeritud kuritegevuse vägivalla ohvriks langenud üheksa noort inimest. Tulistamised ja plahvatavad pommid on saanud argipäevaks eelkõige Stockholmi ja Uppsala kandis ning tulejoonele satuvad üha sagedamini ka täiesti kõrvalised inimesed.