Iga kuu poega peksnud lapsevanem pääses kriminaaluurimise alt

See mees on alates 2021 septembrist kuni eeluurimisega täpselt tuvastamata ajani, kuid mitte hiljem kui tänavu 6.aprill löönud Pärnus korduvalt, st vähemalt igakuiselt 14aastast poega rusikaga kehasse ja vähemalt ühel korral pigistanud kaelast nii, et laps sai tervisekahjustusi. Tänavu 6. aprillil lõi ta tüli käigus last vastu pead. Septembri lõpus lõpetas Lääne ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse, sest kahtlusaluse käitumises puudub prokuratuuri hinnangul avalik menetlushuvi.

Kuigi jätkuva perevägivalla puhul on avalik menetlushuvi üldjuhul olemas, nähtub kriminaalasjas kogutud tõenditest, et alaealine kannatanu ei ela enam kahtlustatavaga ühises elukohas, vaid on tagasi pöördunud Moldovasse elama teiste sugulaste juurde. Seetõttu pole ka tõenäoline, et kahtlustatav võiks tulevikus uuesti asuda kannatanut väärkohtlema.

Kriminaalasja lõpetamise määruses märgitakse, et kuigi kahtlusalune on poja distsiplineerimisel korduvalt valinud valed kasvatusmeetodid ning vaieldamatult on mistahes eesmärgil lapse suhtes füüsilise vägivalla kasutamine äärmiselt taunitav ja kindlasti mitte aktsepteeritav tegevus, on prokurör seisukohal, et kahtlusaluse käitumine ei peaks käesoleval juhul päädima tingimata kriminaalkorras karistamisega. Prokuröri hinnangul on edaspidise õiguskuuleka käitumise tagamiseks karistusotsuse tegemisest tõhusam meede inimese suunamine vägivallast loobumise nõustamisele. Samuti tuleb tal tasuda kriminaalmenetluse kulud 750 eurot ja kanda 500 eurot üldsuse huvides ühe mittetulundusühingu arvele.