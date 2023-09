„USSIKEELED“ | MILLAL LÕPETADA ENESE RAISKAMINE? Kallis naine, sa oled raudselt paremat väärt, kui SEE!

Me oleme tagasi ja valmis taas maailma paremaks nõelama.

Üks meist räägib suvest, mis algas šoki ja leinaga, mis aga kummalisel kombel õpetas elama hetkes – ja kuidas see omakorda lubas väga pingelises olukorras leida abi.

Teine meist räägib unelmate suvest – või peaaegu, kuivõrd absuute pole maailmas olemas. Hõllanduslik aeg iseendale. Ujumised metsajärvedes – täiesti paljalt. Ja siis – ikka on vaja kellelgil ronida põõsasse kahtlasi liigutusi tegema just siis, kui naine on ujumast tulemas…

Endiselt on osade meeste jaoks täiesti okei varjamatult naiste juuresolekul rõvedusi teha. Mis see on? Oma niigi olematu ja arvatavasti ka traumeeritud libiido veelgi enam muttatagumine, sest normaalset seksuaalsuhet ei saa nüüd sellise käitumisega kindlasti – enne hakkab maakera tagurpidi käima.

Loeme ette ka lugejakirja, milles esitatakse igivana küsimus – kust ma tean, kas see suhe on seda väärt, et edasi panustada, või tuleks enda raiskamine lõpetada?

Vastust kuula saates!