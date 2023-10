Köha ja nohu? Mis aitaks kohe?

GeloMyrtol® forte (taimne mürtool) lühendab külmetushaiguse kestust ning on tõestatud, et see toimib kogu hingamisteedes, aidates köha, nohu, põskkoopapõletiku ja bronhiidi korral. Samuti kinnitavad uuringud, et mürtool aitab COVID-19 patsientidel parandada hingamisteede seisundit(*).

GeloMyrtol® forte (standardiseeritud mürtool) kapsleid soovitatakse võtta kohe, kui ilmnevad esimesed külmetuse tunnused. See kiirendab haigustekitajate eemaldumist hingamisteedest(**,***) ning aitab takistada nakkuse levikut ülemistest hingamisteedest alumistesse(*,**,***,****).

Ravimit võib kasutada kõikides külmetuse staadiumites. Köha korral aitab see röga lahjendada ja välja köhida, nohu korral vähendab nina limaskesta turset ning hoiab hingamisteed vabad.

Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Tootja ja müügiloa hoidja: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Saksamaa. Täiendav informatsioon: OÜ KBM Pharma, Tähtvere 4, 51007, Tartu.

