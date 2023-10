Kas ka sind vaevavad liigesehädad? Kuidas neid leevendada?

Looduslikud vahendid liigestele

Ravimeetodit, mis osteoartroosi ja reumatoidartriidi täielikult välja raviks, siiamaani veel ei ole. Seetõttu on krooniliste liigesehaiguste ravi suunatud eelkõige valu leevendamisele, liigese liikuvuse parandamisele ja liikumisvõime säilitamisele. Samas on hea teada, et liigesehaiguste korral saab teinekord tõhusat abi ka apteekides müüdavatest looduslikest vahenditest.

Bosvellia – efektiivne looduslik põletikke leevendav vahend

Loodulike põletikuvastaste vahendite seas on üks tõhusamatest India viirukipuu ehk bosvellia ekstrakt. Viirukiekstrakt sisaldab bosvellhappeid, millel on efektiivne põletikku pärssiv toime. Arstide pikaajaline kogemus on näidanud, et viirukiekstrakti abil on krooniliste liigesehaigustega patsientide enesetunne oluliselt paranenud. Alanenud on liigeste tursed ja jäikus, vähenenud valu ning paranenud liigeste liikuvus ja koormustaluvus. Võrreldes „keemiliste“ põletikuvastaste ravimitega avaldub viirukiekstrakti mõju küll aeglasemalt, aga seevastu kestab kauem.

Apteekides on retseptivabalt saadaval India viirukipuu kontsentreeritud ekstrakti sisaldavad Terrapoint Boswellia kapslid. Boswelliat võib kasutada ka koos põletikuvastaste ravimitega. Sel moel on võimalik saavutada tugevam toime põletiku vastu. Boswellia sobib hästi ka põletikuvastaste ravimite kuuri järgselt – see aitab vältida põletike uut ägenemist. Erinevalt tavapärastest põletikuvastastest ravimitest ei ole Boswellial tõsiseid kõrvaltoimeid.

