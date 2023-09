„NAD ON VAIKSED TAPJAD!“ Austraalias on puhkenud iga-aastane sõda harakate ja inimeste vahel

Austraalias on teatavasti ohtralt ohtlikke loomi – hiiglaslikest ämblikest mürgiste lõgismadudeni. Ent nende agressiivsus jääb selgelt alla kohalikele harakatele, kes muudavad kevadeti austraallaste elu sisuliselt põrguks. Tänavapostide külge on kinnitatud lindude rünnakute eest hoiatavad sildid ning nende tegevuspiirkonnas jalutades on mõistlik kanda silmi kaitsvaid päikeseprille ning rattaga sõites kiivrit. Eriti vihased ongi linnud jalgratturite ja laste vastu.