Kas sa puuksutad palju ja kannatad raskustunde all kõhus? Abi on olemas!

Gaasid satuvad makku ja soolestikku toidu seedimisprotsessi tagajärjel või õhu neelamise tõttu. Liigsete gaaside eemaldumine saab toimuda kas suu kaudu röhitusena või gaasidena tagantpoolt. Puhitus tekib siis, kui soolestikku koguneb gaase rohkem, kui on võimalik loomulikul teel eemaldada. Kõhupuhituse tekkimise olulisemad põhjused on järgnevad:

Naistel võivad kõhupuhitust ja kõhuõõne elundite spasme esile kutsuda ka hormonaalse taseme muutused menstruatsiooni ajal, niinimetatud premenstruaalne sündroom ja rasedus. Vahel võivad puhitus ja spasmid viidata ka sellele, et tegemist on mõne kroonilise terviseprobleemi, näiteks soole ärritussündroomiga.

Sageli on kurja juureks korrastamata toitumine. Üsna paljud toiduained võivad põhjustada gaasi moodustumise intensiivistumist. Seega on kõhupuhitusest ja spasmidest vabanemisel esimeseks sammuks toitumise muutmine. Mõistlik on piirata gaaside teket soodustavate toitude, nagu kaunviljade (herned, oad, läätsed), mõnede aedviljade (kapsas, redis, seller), suhkrurikaste puuviljade, pagaritoodete ja gaseeritud jookide tarbimist. Seedeprotsessi soodustamiseks tuleks juua piisavas koguses vett. Kõhuvaevuste puhul on kindlasti abi suuremast füüsilisest koormusest ja värskest õhust. Eriti kasulikud on jalutuskäigud või sörkimine looduses.