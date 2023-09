VIDEO | Luurekeskuse ülem: ebaedu rindel tekitab pingeid Vene sõjaväe juhtkonnas

Ülejäänud rindelõikudes on olukord püsinud suuremate muutusteta. Ukraina relvajõudude üksused on jätkanud survet Bahmuti suunal ja jätkub süsteemne, ent raske edenemine Bahmuti isoleerimisel. „Küll aga ei taga see kiiret edu. Liigutakse ikkagi väikeste sammudega, aga eesmärgi suunal,“ sõnas Kiviselg.

Venemaa üritab tõsta survet Kupjanski suunal Harkivi oblastis. „Teame, et vaenlane teostab piirkonnas lahingruumi ettevalmistavaid tegevusi, on hävitanud seal mõne jõesilla. Jätkuvalt koondab üksusi antud piirkonda. Tõenäoliselt tahetakse luua dilemma Ukraina relvajõududele, et nad peavad sellele tegevusele reageerima ja kuskilt mujalt sinna üksusi juurde tooma,“ rääkis Kiviselg.