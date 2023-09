Advokaat mõisteti narkoäri süüdistuses õigeks

Kui grusiin Peter Perkin 2020. aastal narkoäris kahtlustatuna kinni peeti, sai tema kaitsjaks vandeadvokaat Kristjan Tuul, kes süüdistuse kohaselt olevat vahendanud narkogrupi liikmetele vahi all viibiva kliendi juhiseid selle kohta, kuidas grupi vabaduses viibivad liikmed peaksid narkomüüki jätkama, on kirjutanud Eesti Päevaleht. Nüüd mõistis Harju maakohus Tuule õigeks. Kohus mõistis riigilt Tuule kasuks välja kaitsjatele makstud kaitsjatasu kogusummas 53 668 eurot.

„Loomulikult on meil hea meel, et kolmeliikmeline kohtukoosseis nõustus pärast kõigi tõendite ja poolte väidete põhjalikku kaalumist Tuule kaitsjate Kristiina Lee ja Jaanus Tehveri positsiooniga ja mõistis Tuule esitatud süüdistuses õigeks. Selles, et Tuul ei ole toime pannud prokuratuuri poolt talle ette heidetud kuritegu, olid kaitsjad veendunud kohtumenetluse algusest peale,“ vahendas Tehver Õhtulehele. „Kohtu õigeksmõistev otsus ei saa kunagi täiel määral korvata riigi poolt inimese alusetu süüdistamisega põhjustatud kahju. Otsus näitab siiski, et õiglane ja aus kohtumenetlus on võimalik ning kuigi oma õiguste kaitse kohtus on kohtualusele igas mõttes väga raske, tasub selle nimel võidelda.“