SÕJAKOKKUVÕTE | Trussikutes mehed puu otsas

Venemaa kavatseb 2024. aastal tõsta kaitsekulutusi peaaegu 70 protsenti, näitas neljapäeval avaldatud rahandusministeeriumi dokument. Need on 2024. aastal umbes kolm korda suuremad kui kulutused haridusele, keskkonnakaitsele ja tervishoiule kokku, näitasid uudisteagentuuri AFP arvutused.

Kiievisse saabus üllatusvisiidile NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Ta ütles ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kõneldes, et iga meeter, mille Ukraina väed tagasi võidavad, on meeter, mille Venemaa kaotab. „Ja siin on terav kontrast: ukrainlased võitlevad oma perede, tuleviku ja vabaduse eest. Moskva võitleb imperialistlike pettekujutluste eest.“